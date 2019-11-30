30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 11. hafta maçları tamamlandı.
Sezona iyi başlayan son finalist Anadolu Efes, evinde Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaştı. Müsabakayı 104-75 kazanan lacivert-beyazlı ekip, ligdeki 9. galibiyetine ulaştı ve liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.
Avrupa Ligi'nde üst üste 5. maçını kazanan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu ABD'li Shane Larkin, Bayern Münih karşısında 49 sayı kaydederek organizasyon tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırdı.
Sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise ağırladığı Rusya temsilcisi Khimki'yi 89-76 mağlup etti.
Bu sonuçla üst üste ikinci, toplamda 4. galibiyetine ulaşan sarı-lacivertli ekip, 18 takımlı ligde averajla 13. sıraya yükseldi.
Geçen haftayı lider tamamlayan İspanyol takımı Barcelona ise sahasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 96-67 yenildi.
THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Beko - Khimki (Rusya): 89-76
Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Valencia: 76-73
ALBA Berlin (Almanya) - Zalgiris (Litvanya): 69-62
Panathinaikos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 100-68
Maccabi FOX (İsrail) - ASVEL (Fransa): 93-62
Zenit (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 71-86
Anadolu Efes - Bayern Münih (Almanya): 104-75
Olympiakos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 91-70
Barcelona (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 67-96
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Anadolu Efes
|11
|9
|2
|924
|853
|71
|20
|2. Barcelona
|11
|8
|3
|911
|840
|71
|19
|3. Real Madrid
|11
|8
|3
|919
|854
|65
|19
|4. Maccabi FOX
|11
|7
|4
|939
|836
|103
|18
|5. CSKA Moskova
|11
|7
|4
|923
|826
|97
|18
|6. Panathinaikos
|11
|7
|4
|956
|888
|68
|18
|7. AX Armani Exchange Milan
|11
|7
|4
|877
|880
|-3
|18
|8. Khimki
|11
|6
|5
|932
|942
|-10
|17
|9. Baskonia
|11
|5
|6
|839
|840
|-1
|16
|10. Olympiakos
|11
|5
|6
|853
|855
|-2
|16
|11. ASVEL
|11
|5
|6
|768
|861
|-93
|16
|12. Kızılyıldız mts
|11
|4
|7
|784
|811
|-27
|15
|13. Fenerbahçe Beko
|11
|4
|7
|825
|869
|-44
|15
|14. Valencia
|11
|4
|7
|851
|896
|-45
|15
|15. ALBA Berlin
|11
|4
|7
|887
|944
|-57
|15
|16. Bayern Münih
|11
|4
|7
|852
|917
|-65
|15
|17. Zalgiris
|11
|3
|8
|802
|814
|-12
|14
|18. Zenit
|11
|2
|9
|785
|901
|-116
|14
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