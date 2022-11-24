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Haberler Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, yarın deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya gelecek.

Giriş: 24.11.2022 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak

Paladozza Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, son iki maçını kazanarak moral buldu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 9 maçta yaşadığı 4 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

Ev sahibi Virtus Segafredo Bologna ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla 10. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 777. maç

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 777. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 776 karşılaşmada 442 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 529. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 528 mücadelenin 285'ini kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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