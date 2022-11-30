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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

Giriş: 30.11.2022 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, bu sezon 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Konuk takım Olympiakos ise 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Avrupa'da 778. maç

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 778. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 777 karşılaşmada 443 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 530. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 529 mücadelenin 286'sını kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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