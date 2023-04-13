Geçtiğimiz sezon da başarısını sürdüren lacivert-beyazlı ekip, play-off'ta Olimpia Milano'yu, yarı finalde Olympiakos'u, finalde ise Real Madrid'i geçerek kupaya uzanmıştı.

2020-2021 sezonunda play-off'ta Real Madrid'i eleyen Anadolu Efes, yarı finalde CSKA Moskova'yı, finalde ise Barcelona'yı mağlup ederek Avrupa Ligi'nde kupaya uzanmıştı.

Bir sonraki sezon 28 maç sonunda 24 galibiyetle lider durumda bulunan Ergin Ataman'ın ekibi, pandemi nedeniyle ligin iptal edilmesi sonrasında kupa hasretini sürdürmüştü.

THY Avrupa Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu olan Anadolu Efes, 2017-2018 sezonunun ardından ilk kez son 8 takım arasına kalamadı.