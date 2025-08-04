Anadolu Efes'ten tarımsal ekonomiye 1.7 milyar TL'lik katkı

Türkiye’de son yıllarda tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketler, üretime yönelik desteklerini artırarak devam ediyor. Anadolu Efes de “Gelecekte tarım, tarımda gelecek var!” yaklaşımıyla tarımsal üretimi desteklemeye ve iklim krizine karşı tarım ekosisteminin dayanıklılığını artırmaya yönelik etkin çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımın sürdürülebilirliği için Anadolu Meraları ile iş birliği yapan Anadolu Efes, pilot olarak belirlenen üç ilde yürüttüğü onarıcı tarım faaliyetleri ile yetiştirilen arpaların ilk hasadını gerçekleştirdi. Anadolu Efes, pilot çalışmaların verdiği olumlu sonuçlarla birlikte faaliyetlerini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı ve önümüzdeki yıllarda tüm ürünlerini onarıcı tarım faaliyetleri ile yetiştirilen arpalardan üretmeyi hedefliyor.

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ÇİFTÇİLERE 158.5 MİLYON TL'LİK TEŞVİK

FAO verilerine göre, tarım sektörü, küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 13’ünden sorumlu olması ve dünya genelindeki temiz su kaynaklarının yüzde 70’ini kullanmasıyla, bir yandan çevresel etkisi olan ama bir yandan da iklim krizine karşı en kırılgan sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu kırılganlığı azaltmak ve tarımın iklim krizine karşı direncini artırmak için onarıcı tarım uygulamaları büyük önem taşıyor.

Bu doğrultuda son yıllarda Ar-Ge, inovasyon ve kapasite geliştirme faaliyetlerine daha fazla ağırlık veren Anadolu Efes, 2025 yılında çiftçilere 158.5 milyon TL'lik teşvik paketi sundu ve tarımsal ekonomiye yaklaşık 1.7 milyar TL katkı sağladı. Şirket ayrıca sertifikalı tohum dağıtımını 5 yılda yüzde 151 oranında artırdı. MALTLIK ARPANIN ÖNEMLİ ALICISI KONUMUNDA Türkiye’de maltlık arpa tohumu üreten ilk bira şirketi olan Anadolu Efes aynı zamanda Türkiye’de bu alandaki önemli alıcı konumunda bulunuyor. Şirket, 2025 sezonunda başta Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere 24 farklı ilden (Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat) geçen yıla oranla yüzde 21 artışla toplam 333 bin dekarlık üretim alanından arpa tedarik ediyor. REKLAM ONARICI TARIM FAALİYETLERİYLE YETİŞTİRİLEN İLK ARPA HASADI Ham maddelerinin yarısını topraktan alan ve kurulduğu günden bu yana tarımsal faaliyetler yürüten Anadolu Efes, bu kapsamda tarımın iklim krizi üzerindeki etkileri ve iklim krizinin tarımdaki etkileri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Şirket, son olarak geçtiğimiz yıl Anadolu Meraları iş birliğinde 3 ilde pilot ölçekte onarıcı tarım uygulamaları hayata geçirdi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ilk somut sonuçlarını verdi. Tarım ekosisteminin iklim krizine karşı daha dirençli hale gelmesini hedefleyen çalışmalar ile ilk kez onarıcı tarım pratikleriyle yetiştirilen arpaların hasadı gerçekleştirildi. Anadolu Efes bu projeyi Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı ve önümüzdeki yıllarda tüm ürünlerini, onarıcı tarım pratikleriyle yetiştirilen arpalardan üretmeyi hedefliyor.

"TARIM ALANINDA İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEYİ DE ODAĞIMIZA ALIYORUZ" Onarıcı tarımla elde edilen ilk arpa hasadının sonuçları, İzmir Bornova’da yer alan Yenilik Atölyesi’ndeki bir etkinlikte açıklayan Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk, “Anadolu Efes olarak, tarımı desteklemeyi bir sorumluluktan öte, işimizin ayrılmaz bir parçası ve önceliği olarak görüyoruz. Geleceğe karşı taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, tarım alanında iklim kriziyle mücadeleyi de odağımıza alıyoruz. Bu yıl, üç pilot ilde başlattığımız uygulamalarla onarıcı tarım pratikleri ile yetiştirdiğimiz arpaların ilk hasadını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu alanlarda elde ettiğimiz verimli sonuçlar, daha dirençli ve sürdürülebilir tarım ekosistemleri oluşturma yolunda bize umut veriyor. Önümüzdeki yıllarda tüm ürünlerimizi onarıcı tarım pratikleri ile yetiştirilen arpalardan üretmeyi hedefliyoruz” dedi. Anadolu Meraları’nın bir sosyal girişim olduğunun altını çizen Anadolu Meraları CEO’su Yasemin Kireç de şunları söyledi: "Onarıcı tarım alanında çalışıyoruz. Etki odaklıyız. 3 tane ana faaliyet alanımız var. Bunlar sosyokültürel, ekonomik ve ekolojik onarım. Biz bütün bunları bir arada yapmaya çalışıyoruz. Aslında Anadolu Meraları’nı kurarken aklımızdaki şey ‘İklim krizi ile nasıl mücadele edebiliriz?’ ve ‘Bunu toprakta nasıl başlatabiliriz?’ idi. Topraktaki onarıma odaklanmıştık. Yıllar içerisinde gördük ki topraktaki onarım pek çok şeyi beraberinde getiriyor ve bunların hepsini birlikte yapmadığımız zaman eksik kalıyor. Yaklaşık 10 yıldır çalışıyoruz ve ilk defa Anadolu Efes’le bütün bunları bir araya getirebildiğimiz bir projede çalışıyoruz."