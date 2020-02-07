07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligde yaptığı 24 karşılaşmada 21 galibiyet elde eden ve zirvede yer alan Anadolu Efes, çift maç haftasında önce Rusya'da CSKA Moskova'yı sonra da sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i yendi ve üst üste 9. kez sahadan kazanarak ayrıldı.
Bu sezon 7 ile 14. haftalar arasında üst üste 8 karşılaşma kazanarak 2004-2005 ve 2012-2013 sezonlarında elde ettiği 7 maçlık seriyi geride bırakan Anadolu Efes, aynı sezonda rekorunu ikinci kez geliştirdi.
Organizasyonda son yenilgisini 20 Aralık 2019'da 15. haftada CSKA Moskova karşısında yaşayan Anadolu Efes, sonraki 9 maçta da rakiplerine şans tanımadı.
Bu 9 maç içinde İspanya'da Barcelona ve Real Madrid, Rusya'da da CSKA Moskova'yı yenerek adından söz ettiren Anadolu Efes, başarılı geçirdiği sezonda kendi adına bir galibiyet rekoruna daha imza attı.
YENİ FORMATTA REKOR REAL MADRİD'DE
2016-2017'de yeni formatla lig usulüne dönen THY Avrupa Ligi'nde üst üste maç kazanma rekoru Real Madrid'de bulunuyor.
İspanyol temsilcisi, bu sezon 6 ile 18. haftalar arasında üst üste 13 maç kazandı. Anadolu Efes, önündeki 5 maçı da kazanırsa Real Madrid'in bu rekorunu da kıracak.
EN ERKEN PLAY-OFF'A KALMA REKORUNA AZ KALDI
Anadolu Efes'in, yeni formatta en erken play-off'a kalmayı garantileyen takım olma unvanına erişmesine çok az kaldı.
Bu alanda rekor, geçen sezon 8 hafta kala bunu başaran Fenerbahçe'ye ait.
Lacivert-beyazlılar, 25. haftada istediği sonuçlar alınması durumunda play-off'a kalmayı 9 hafta kala garantileyecek ve başarılı sezonuna bir rekor daha ekleyecek. Anadolu Efes'in 24. hafta maçları tamamlanınca da bu rekoru kırma ihtimali az da olsa bulunuyor.
NORMAL SEZONDA EN ÇOK KAZANMA REKORUNA 5 GALİBİYET KALDI
Anadolu Efes, yeni formatta normal sezonda en çok kazanan takım olma unvanına 5 galibiyet uzaklıkta bulunuyor.
Geçen sezon 30 hafta oynanan ligde Fenerbahçe, 25 galibiyetle bu rekoru eline geçirmişti. Şu an 10 maçı bulunan ve 21 galibiyeti olan Anadolu Efes, bu sezon 34 hafta oynanacak ligde 5 kez daha kazanırsa bir rekorun daha sahibi olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!