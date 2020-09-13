Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2020-21 sezonu hazırlıklarını sürdüren A Takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz"