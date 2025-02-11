Anadolu Efes'te ayrılık!

Anadolu Efes, 28 yaşındaki oyuncu Stanley Johnson'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sebeplerden ötürü ABD'ye giden Stanley Johnson ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Stanley'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz." denildi.

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