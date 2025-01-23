Anadolu Efes'te ayrılık!

Anadolu Efes, 23 yaşındaki Alman oyuncu Justus Hollatz ile yolları ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı giyen Justus Hollatz ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.

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Hollatz, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2 maçta forma giydi ve 4,5 sayı ortalamasıyla mücadele etti. 23 yaşındaki basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde ise 11 karşılaşmada ortalama 6 dakika 22 saniye sahada kalırken 0,7 sayı ortalamasıyla oynadı.