Lacivert-beyazlı takım, 1979-1980 yılından itibaren mücadele ettiği Avrupa arenasında 700. resmi müsabaka heyecanını yaşayacak.
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en tecrübeli takımı Anadolu Efes, bu kulvarda ilk maçını İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla yaptı. Avrupa arenasında 100. karşılaşmasını Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile oynayan lacivert-beyazlılar, 200. müsabakasında ise İspanya ekibi Caja San Fernando ile mücadele etti. Anadolu Efes, 300. maçını Almanya'nın ALBA Berlin, 400. mücadelesini İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. karşılaşmasını Yunanistan'ın Panathinaikos ve 600. müsabakasını ise Litvanya'nın Zalgiris takımıyla yaptı.
Anadolu Efes, kilometre taşı müsabakalarında 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.
YÜZDE 56,5 GALİBİYET ORANI
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında çıktığı maçların yüzde 56,5'ini kazandı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da Kupa 1, Kupa 2 ve Kupa 3 organizasyonlarında 699 müsabakaya çıktı. Bu maçların 395'ini kazanan Anadolu Efes, yüzde 56,5'lik galibiyet oranı yakaladı. Lacivert-beyazlılar, 304 karşılaşmada ise sahadan yenik ayrıldı.
|Organizasyon
|Maç
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Kupa 1
|614
|343
|271
|Kupa 2
|33
|19
|14
|Kupa 3
|52
|33
|19
|Toplam
|699
|395
|304
Kupa 1: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Suprolig, Avrupa Ligi
Kupa 2: Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Kulüpler Kupası, Avrupa Kupası, Saporta Kupası
Kupa 3: Koraç Kupası
AVRUPA LİGİ'NDE 452. MAÇ
Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında Avrupa Ligi'nde 452. müsabakasına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 451 karşılaşmada 238 galibiyet elde etti, 213 kez ise salondan mağlup ayrıldı.
AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI
Anadolu Efes, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetindi. Üç defa Dörtlü Final'de yer alan Anadolu Efes, 2 kez ise üçüncü oldu.
Türk temsilcisi, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla şampiyonluğa ulaştı.
Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda ise Avrupa Kulüpler Kupası'nda finalde Yunanistan ekibi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.
Lacivert-beyazlılar, ayrıca 1999-2000 sezonunda FIBA Avrupa Ligi'nde ve 2000-2001'de ise FIBA Suprolig'de Dörtlü Final'e kaldı. Anadolu Efes, her iki organizasyonu da üçüncü tamamladı.
Anadolu Efes, son olarak ise 2018-2019 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.
GEÇEN SEZONA KOVİD-19 ENGELİ
THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon sergilediği performansla dikkati çeken ve basketbol otoriteleri tarafından şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Anadolu Efes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu başarısını taçlandıramadı. Lacivert-beyazlı takım, ABD asıllı Türk oyuncusu Shane Larkin'in önderliğinde aldığı başarılı sonuçlarla normal sezonun bitimine 10 maç kala Dörtlü Final'e kalmayı garantilemişti.
Anadolu Efes, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan organizasyonda 2019-2020'de çıktığı 28 maçta 24 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!