Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Milos Koljensic (Karadağ)

Olympiakos: Dorsey 19, Fall 10, Sloukas 23, Vezenkov 16, Papanikolaou 3, Martin 1, McKissic 6, Lountzis, Larentzakis 5, Printezis 4

Anadolu Efes: Larkin 11, Beaubois 13, Singleton 4, Pleiss 14, Micic 12, Dunston 9, Simon 8, Moerman 11, Bryant 3

1. Periyot: 26-17

Devre: 42-41

3. Periyot: 61-61

Normal süre: 75-75

Diskalifiye: 27.54 Simon (Anadolu Efes)

5 Faulle çıkan: 38.12 Beaubois (Anadolu Efes)