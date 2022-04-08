DHA

Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Anadolu Efes, 29-21 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyuna dengeyi getiren Kızılyıldız, 19 sayı atarken rakibine ise 11 sayı şans verdi ve devreye 40-40 eşitlikle girildi. 3'üncü periyodu 65-62 önde kapatan Kızılyıldız, son çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmayı da 93-85 kazandı.

Play-Off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası ligde 16 galibiyet ve 12 yenilgi aldı.