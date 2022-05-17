Anadolu Efes, Sırbistan'a gitti

Lacivert-beyazlı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla organizasyonun yapılacağı başkent Belgrad'a hareket etti.

İstanbul Havalimanı işletmesi İGA, uçağın kalkışından önce misafir salonunda Anadolu Efes kafilesine yemek ikramında bulundu.