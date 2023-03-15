Anadolu Efes 'Rusya' haberlerini yalanladı

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Anadolu Efes, Rusya'da Carlsberg'e ait 8 fabrikayı alacağına dair çıkan haberler üzerine bşir açıklamada bulundu.

Firmadan KAP'a yollanan açıklamada "Bugün çeşitli basın kaynaklarında Şirketimizin Carlsberg şirketinin Rusya'da bulunan 8 fabrikasını alacağına dair haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Şirketimizin 22 Nisan 2022 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında belirtildiği gibi Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev")'in AB InBev Efes BV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes'e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere devam etmektedir" denildi

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