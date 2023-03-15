Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Anadolu Efes 'Rusya' haberlerini yalanladı

Anadolu Efes, Carlsberg'in Rusya'daki 8 fabrikasını satın alacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Giriş: 15.03.2023 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes 'Rusya' haberlerini yalanladı
Anadolu Efes 'Rusya' haberlerini yalanladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM
Anadolu Efes, Rusya'da Carlsberg'e ait 8 fabrikayı alacağına dair çıkan haberler üzerine bşir açıklamada bulundu.
Firmadan KAP'a yollanan açıklamada "Bugün çeşitli basın kaynaklarında Şirketimizin Carlsberg şirketinin Rusya'da bulunan 8 fabrikasını alacağına dair haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Şirketimizin 22 Nisan 2022 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında belirtildiği gibi Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev")'in AB InBev Efes BV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes'e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere devam etmektedir" denildi

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Rize'de 'doğal kaya'lı ofis
Rize'de 'doğal kaya'lı ofis
‘Aydınlıkevler’ 22 Mart'ta Bostancı'da
‘Aydınlıkevler’ 22 Mart'ta Bostancı'da
Babacan: Deprem bölgesinde 6 ayda 500 bin konutu bitiririz
Babacan: Deprem bölgesinde 6 ayda 500 bin konutu bitiririz
Pınar Damar cinayetinde korkunç ayrıntı iddianamede yer aldı!
Pınar Damar cinayetinde korkunç ayrıntı iddianamede yer aldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.