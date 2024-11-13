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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes, Real Madrid'e konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Real Madrid'e konuk oluyor

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:37
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        A.Efes, Real Madrid'e konuk oluyor!
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        THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yarın İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.

        Wizink Center'daki müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

        Ligde 9 hafta sonunda Anadolu Efes 5, Real Madrid ise 4 galibiyet elde etti.

        İki ekip THY Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 29'unu Real Madrid, 15'ini Anadolu Efes kazandı.

        İspanya temsilcisi, geçen sezon Madrid'deki 4 uzatmaya giden son maçı 130-126'lık skorla galip tamamladı.

        AVRUPA'DA 846. RANDEVU

        Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 846. karşılaşmasını oynayacak.

        Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 845 maçta 477 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.

        Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 598. müsabakasını yapacak.

        Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 597 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 320'sini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.

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