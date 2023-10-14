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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 101-85 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 101-85 MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi´nin 3´üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka´yı 101-85 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes´te 28 sayı kaydeden Rodrigue Beaubois oldu. Anadolu Efes 3´üncü maçından da galibiyet ile ayrılırken, Pınar Karşıyaka 2´nci kez mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 23:10 Güncelleme: 14.10.2023 - 23:10
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        Efes 3'te 3 yaptı
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        SALON: Sinan Erdem

        HAKEMLER: Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı, Batuhan Söylemezoğlu

        ANADOLU EFES: Beaubois 28, Emre Melih Tunca 8, Clybrun 21, Thompson 8, Burak Can Yıldızlı 8, Hollatz 3, Ercan Osmanı 8, Erkan Yılmaz 13, Zizic 2, Salih Altuntaş 2

        PINAR KARŞIYAKA: Furkan Haltalı 7, Hakan Sayılı 5, Mc Collum 26, Thomas Akyazılı, Martin 12, Hillard 7, Brown 23, Carey, Kenan Sipahi 5

        1'İNCİ PERİYOT: 20-19

        DEVRE: 52-35

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-65

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