Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmaya Sinan Erdem Spor Salonu sahne olacak.

İKİ TAKIM ARASINDA EUROLEAGUE'DE 40. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile Euroleague'de 40. kez karşı karşıya gelecek. Nisan 2005'ten bu yana oynanan 39 maçta lacivert-beyazlılar 17, Yunanistan ekibi ise 22 kez galip geldi. Taraflar arasındaki son maçta kazanan ekip, 75-67'lik skorla Panathinaikos oldu.