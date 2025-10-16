Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, beşinci hafta mücadelesinde eski koçu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u ağırlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Olympiacos'u 82-78 mağlup ederek moral depolayan lacivert-beyazlılar, bir kez daha Yunan ekibine karşı parkeye çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 22:27 Güncelleme: 16.10.2025 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          EuroLeague’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Anadolu Efes, 5. hafta maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’u konuk edecek. Olympiacos deplasmanından galibiyetle dönen temsilcimiz, bu kez bir başka Yunan rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Detaylar haberimizde...

        • 2

          ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?

          EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes ile Panathinaikos kozlarını 17 Ekim 2025 Cuma günü paylaşacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

        • 3

          ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

          Maç, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmaya Sinan Erdem Spor Salonu sahne olacak.

          İKİ TAKIM ARASINDA EUROLEAGUE'DE 40. RANDEVU

          Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile Euroleague'de 40. kez karşı karşıya gelecek. Nisan 2005'ten bu yana oynanan 39 maçta lacivert-beyazlılar 17, Yunanistan ekibi ise 22 kez galip geldi. Taraflar arasındaki son maçta kazanan ekip, 75-67'lik skorla Panathinaikos oldu.

