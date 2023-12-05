Anadolu Efes Panathinaikos mücadelesi için geri sayıma geçilmiş durumda. THY EuroLeague'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos karşısında galibiyet arayacak. İşte, ligde günün sonucu en çok merak edilen maçı olan Anadolu Efes Panathinaikos maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve bilet fiyatları...