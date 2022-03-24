2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 31. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu ağırlıyor. Ekibimiz, sahasında galibiyetlerine bir yenisini eklemek istiyor...

ANADOLU EFES O.MILANO MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Olimpia Milano maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

ANADOLU EFES O.MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Olimpia Milano maçı karşılaşması bu akşam beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.