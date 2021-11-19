2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:15'de Fransız ekibi Monaco'yu konuk ediyor. Lige istediği gibi başlayamayan temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Monaco maçı karşılaşması bu akşam saat 20:15'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES MONACO CANLI (20:15)