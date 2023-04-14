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Anadolu Efes - Monaco: 87-72

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco'yu 87-72 yendi.

Giriş: 14.04.2023 - 23:03 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes - Monaco: 87-72
HABERTURK.COM / Ajanslar

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk bölümde Zizic ve M'Baye'nin basketleriyle farkı açtı. Lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmada daha etkili bir görüntü çizen Monaco, farkı eritti. Hücumlardan boş dönmesine rağmen skorda önde kalmayı başaran Anadolu Efes, soyunma odasına 41-39 üstün gitti.

İkinci yarıya iki ekip de karşılıklı basketlerle başladı. Bu periyotta Anadolu Efes'te Pleiss, Monaco'da da Makoundou, pota altında etkili olan isimlerdi. Çeyreğin son 2 dakikalık bölümünde savunma ribauntlarını alan lacivert-beyazlı ekip, hücumlardan da boş dönmeyerek final periyoduna 6 sayı önde girdi: 60-54.

Mücadelenin son çeyreğine iyi başlayan Anadolu Efes, üst üste sayılarla farkı açtı. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmanın bitimine 4 dakika 50 saniye kala farkı 14 sayıya yükseltti: 75-61. Anadolu Efes, normal sezonun son maçında rakibini 87-72 mağlup ederek sezonu 17 galibiyetle tamamladı.

- Barınak hayvanları için sahiplendirme projesi başlatıldı

Anadolu Efes ile köpeklerin sosyalleşme uygulaması Pawder iş birliğinde gerçekleştirilen "Yuva Ol" projesi de Monaco mücadelesinde başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen köpeklerin ve barınak hayvanlarının sahiplendirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında depremzede köpekler, Monaco mücadelesinde Sinan Erdem Spor Salonu'na getirildi.

Evcil hayvan satın almak yerine barınak hayvanlarının sahiplenilmesine vurgu yapılan projede Anadolu Efes ve Pawder, salon içinde konumlandırılan QR kodlar, iletişim materyalleri ve stantlarla da mücadeleyi takip edenleri bilgilendirdi.

Anadolu Efes-Monaco mücadelesinin periyot araları ve devre arasında gerçekleştirilen taraftar etkinliklerinde de lacivert-beyazlı kulüp ve destekçileri, yarışmaları kazanan taraftarlar adına Pawder'a mama bağışı yaptı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Milan Nedovic (Slovenya)

Anadolu Efes: Bryant 12, M'Baye 6, Zizic 11, Beaubois 6, Micic 12, Larkin 11, Clyburn 8, Pleiss 21, Egehan Arna, Furkan Haltalı

Monaco: Diallo 6, Motiejunas, James 7, Brown, Ouattara, Ekobo 9, Blossomgame 9, Makoundou 16, Strazel 14, Hall 11

1. Periyot: 23-16

Devre: 41-39

3. Periyot: 60-54

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