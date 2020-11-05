Basketbol THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da İsral ekibi Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Kötü gidişatına Olympiakos maçıyla son veren lacivert beyazlılar, seri galibiyetlere başlamak istiyor...

OLYMPIAKOS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv maçı karşılaşması bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.

EFES'TE CİDDİ EKSİKLER!

beIN Sports spikeri İsmail Şenol: "Anadolu Efes'te Shane Larkin, Bryant Dunston ve Sertaç Şanlı, Maccabi Tel-Aviv maçında yok. Tibor Pleiss'in durumu ise maç saatinde belli olacak."