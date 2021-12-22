Anadolu Efes Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Sırp temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Lige istediği gibi başlayamayan temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Kızılyıldız maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.