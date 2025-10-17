Habertürk
        Anadolu Efes'in rakibi Ergin Ataman'lı Panathinaikos!

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 09:18 Güncelleme: 17.10.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes'in rakibi Ataman'lı Panathinaikos!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Efes, Euroleague'in 5. haftasında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'de oynadığı 4 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken haftaya averajla 10. sırada girdi.

        Türk başantrenör Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos AKTOR ise çıktığı 4 karşılaşmada 3 kez sahadan galip ayrılırken, 1 de yenilgi yaşadı. Yunan ekibi, averajla 6. basamakta kendisine yer buldu.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 40. MAÇ

        Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile EuroLeague'de 40. kez karşı karşıya gelecek.

        Nisan 2005'ten bu yana oynanan 39 maçta lacivert-beyazlılar 17, Yunanistan ekibi ise 22 kez galip geldi.

        Taraflar arasındaki son maçta kazanan ekip, 75-67'lik skorla Panathinaikos oldu.

        AVRUPA'DA 880. RANDEVU

        Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR müsabakasıyla Avrupa kupalarında 880. randevusuna çıkacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 879 karşılaşmada 496 galibiyet, 383 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu EuroLeague'de ise 632. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 631 maçın 339'unu kazandı, 292'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

