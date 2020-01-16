Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ataman, ASVEL'in atletik ve dinamik oyunculardan oluşan ve iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirterek, "Hücumda özellikle David Lighty ve Jordan Taylor çok etkili isimler. Pota altında Tonye Jekiri ve Adreian Payne çok atletik ve hücum ribaundu etkinliği yüksek oyuncular. Kazanmak için mutlaka ribauntları kontrol edip, tempolu oyun stratejimizi uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Buğrahan Tuncer ise ASVEL'in tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu vurgulayarak, "Deplasmanda bize oldukça zorluk çıkarmışlardı ama sonunda kazanmıştık. Sakatlığı olan oyuncularımızdan dolayı eksikliklerimiz var ama biz bu ligin en iyi takımlarından biriyiz. Kazanıp, liderliğimizi sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.