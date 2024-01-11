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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'in konuğu Virtus Segafredo Bologna - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'in konuğu Virtus Segafredo Bologna

        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın akşam İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:27
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        Anadolu Efes, Bologna'yı konuk ediyor
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        THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, yarın evinde İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20:30'da başlayacak.

        Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 20 maçta 7 galibiyet ve 13 mağlubiyet alarak haftaya 16. sırada girdi. Virtus Segafredo Bologna ise 14 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.

        822. AVRUPA MAÇI

        Lacivert-beyazlı takım, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 822. maçını oynayacak.

        Tarihinde Avrupa'da çıktığı 821 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 574. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 573 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 268'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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