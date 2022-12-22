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Anadolu Efes'in konuğu Panathinaikos

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini konuk edecek.

Giriş: 22.12.2022 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes'in konuğu Panathinaikos

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Anadolu Efes-Panathinaikos mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, ligde çıktığı 14 maçta yedişer galibiyet ve yenilgi yaşarken, Yunan ekip 6 maçını kazandı, 8 maçtan mağlup ayrıldı.

Ligde çıktığı son iki maçta, iç sahada İspanyol ekip Cazoo Baskonia'ya 83-78, deplasmanda Sırp ekip Partizan'a 82-79 mağlup olan Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında galibiyet arayacak.

Panathinaikos da son iki maçında deplasmanlarda Valencia Basket (94-91) ve Barcelona'ya (74-68) mağlup oldu.

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