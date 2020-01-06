06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
THY Avrupa Ligi'nin ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde de ilk yarıyı lider tamamlayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Hedefimiz sonunda da her iki tarafta en tepede olmak." dedi.
Geçen hafta ilk yarısı tamamlanan THY Avrupa Ligi'nde 17 maçlık periyotta 14 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, 31 puan ve averajla İspanya temsilcisi Real Madrid'in önünde ilk sırada yer aldı.
Anadolu Efes, bu sezon Avrupa maçlarında İspanya'dan Barcelona, Yunan ekibi Olympiakos ve Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya yenildi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde de ilk yarıyı Pınar Karşıyaka galibiyetiyle tamamlayan ve tek mağlubiyetini Teksüt Bandırma karşısında yaşayan Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde olduğu gibi zirveyi kimseye bırakmadı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY Avrupa Ligi'nin ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde de ilk devreyi lider tamamlamalarının büyük bir başarı olduğunu söyledi.
Oyuncularını tebrik eden Ataman, "Oyuncularımın müthiş konsantrasyonu ve motivasyonuyla yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz ilk yarı değil tabii ki. Hedefimiz sonunda da her iki tarafta en tepede olmak. Sezonun yarısı geldiğinde müthiş bir başarı." diye konuştu.
"LİGİN İKİNCİ YARISI ÇETİN GEÇECEK"
Ligin çekişmeli geçtiğini, Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko'nun üçer mağlubiyeti olduğunu hatırlatan Ataman, şöyle devam etti:
"Galatasaray da iyi bir lig geçiriyor, onların da 4 mağlubiyeti var. Ligin ikinci yarısı bence çetin geçecek. Bandırma ve TOFAŞ, sürpriz yapabilecek takımlar. Burada Fenerbahçe Beko ve bizim işimiz zor. Avrupa Ligi'nin bu maratonunda özellikle çift maç haftalarından sonra 48 saat geçmeden ligi oynamak çok yıpratıcı oluyor ama biz şu ana kadar bunu hatasız şekilde başardık. İkinci yarıda sürpriz sonuçlar olabilir."
TÜRK OYUNCULARIN PERFORMANSI
Ergin Ataman, ilk devrede ligde forma giyen Türk oyuncuların performansının fena olmadığını ancak kendi beklentisinin daha yüksek olduğunu kaydetti.
Avrupa Ligi takımlarının farklı bir kadro yapılanmasının olduğunu aktaran Ataman, "Karşıyaka, TOFAŞ ve özellikle Bandırma'da Türk basketbolunun geleceği olacak Türk basketbolcular var, süre alıyorlar. İnşallah bu ilerisi için olumlu bir şekilde yansır. Tabii ki kalitenin yükselmesi çok önemli. Milli takımlar seviyesinde dünya sıralamasında ilk 8 içinde olmak için Cediler, Furkanlar gibi oyunculara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
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