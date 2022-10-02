Karşılaşmanın ilk 4 dakikalık bölümünde Galatasaray Nef tüm hücumlarından eli boş dönerken, Anadolu Efes 9-0'lık bir seriyle öne geçti. Pota altını iyi kullanan lacivert-beyazlı ekip karşısında son dakikalarda skor üretmeye başlayan Galatasaray Nef, arayı kapatsa da ilk çeyreği Anadolu Efes, 15-9 üstünlükle tamamladı.
İkinci çeyreğe peş peşe iki basket bularak başlayan Galatasaray Nef, skoru 2 sayıya kadar düşürdü: 15-13. Ev sahibi ekibin hücumlardan skor üretemeden dönmesini iyi değerlendiren sarı-kırmızılı ekip, Angola'nın üç sayılık basketiyle skoru eşitledi: 18-18. Mola dönüşünde Egemen Güven'in peş peşe basketleriyle skor üstünlüğünü bir kez daha ele geçiren Anadolu Efes, soyunma odasına 38-33 galip durumda gitti.
Karşılaşmanın ikinci çeyreğindeki bölümündeki çıkışını üçüncü çeyrekte de sürdüren Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca'nın 26. dakikadaki sayısıyla bir kez daha skoru dengeledi: 46-46. Sarı-kırmızılı ekip, çeyreğin bitimine çok az bir süre kala Morgan'ın basketiyle mücadelede ilk kez öne geçti ve müsabakanın bu bölümünü 52-51 önde geçti.
Son bölüme hızlı başlayan Anadolu Efes, Beaubois'nın etkili oyunuyla kısa sürede 60-54 öne geçti. Dış atışlarda isabet bulan Galatasaray Nef, Angola ve Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketleriyle tekrar üstünlüğü ele geçirdi: 65-63. Bitime 1 dakika kala 70-68 öne geçen Anadolu Efes, Micic'in basket faulüyle farkı 5 sayıya (73-68) yükseltti. Galatasaray Nef'in üst üste 2 hücumdan boş dönmesini iyi değerlendiren lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 77-68 kazandı.
Karşılaşma öncesinde Anadolu Efes'in kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay tarafından salona getirilirken, mücadeleyi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de izledi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Çağlar Özkan
Anadolu Efes: Micic 16, Beaubois 21, Bryant 12, Mbaye 10, Zizic 10, Erten Gazi, Egemen Güven 8, Doğuş Balbay, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer
Galatasaray Nef: Caloiaro 2, Ennis 9, Bost 5, Göksenin Köksal 6, Morgan 2, Emir Kabaca 17, Mahir Ağva, Yunus Emre Sonsırma 14, Angola 13, Muhaymin Mustafa, Sinan Sağlam
1. Periyot: 15-9
Devre: 38-33
3. Periyot: 51-52
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