Takımların kontrollü başlayarak karşılıklı basketler bulduğu müsabakada Galatasaray Nef, ilk periyodu 18-15 üstün geçti.
İkinci periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 14. dakikada 23-18 öne geçti. Trimble, Kravish ve Blackshear ile rakibine karşılık veren sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada skoru eşitledi: 25-25. Taraftarının da desteğiyle etkili mücadelesini sürdüren Galatasaray Nef, ilk yarıyı 30-29 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray Nef, Blackshear ve Dee Bost'un basketleriyle başlarken, Anadolu Efes rakibine Pleiss, Dunston ve Micic ile karşılık vererek 27. dakikada 5 sayılık (37-42) fark yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, son periyoda 49-45 önde girdi.
Son periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Nef, 33. dakikada skoru 52-49 yaptı. Micic, Larkin ve Bryant ile dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçiren Anadolu Efes, son dakikaya 64-62 önde girdi. Bitime 19 saniye kala Micic'in üç sayılık basketiyle farkı 5 sayıya (62-67) çıkaran Anadolu Efes, salondan 71-64 galip ayrıldı.
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede dördüncü maç yine Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde 2 Haziran Perşembe günü yapılacak.
MAÇTAN NOTLAR
Maçın 26. dakikasında Galatasaray Nef'ten Dee Bost ile Anadolu Efes'ten Micic arasında gerginlik yaşanırken, araya giren takım arkadaşları iki oyuncuyu sakinleştirdi ve gerginliğin büyümesini engelledi. İki oyuncuya da sportmenlik dışı faul çalındı.
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, salonu tamamen doldurdu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan eski başantrenörleri Ergin Ataman'ı alkışladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile kulüpte 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu da maçı salonda takip etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Serhat Büker
Galatasaray Nef: Dee Bost 14, Canaan 6, Göksenin Köksal 2, Kravish 7, Blackshear 11, Trimble 11, Sadık Emir Kabaca 11, Canberk Kuş 2
Anadolu Efes: Larkin 9, Micic 13, Bryant 16, Singleton 4, Pleiss 9, Dunston 20, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer
1. Periyot: 18-15
Devre: 30-29
3. Periyot: 45-49
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