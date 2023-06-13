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Anadolu Efes, final serisine kazanarak başladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 82-78 mağlup ederek 1-0 öne geçti

Giriş: 13.06.2023 - 22:22 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes, final serisine kazanarak başladı!
AA / HABERTURK.COM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-78 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci müsabakası, 15 Haziran Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Anadolu Efes, Larkin-Micic ikilisinin 18 sayı kaydettiği ilk periyodu 23-14 önde tamamladı.

İkinci periyotta da iyi performansını sürdüren Anadolu Efes, dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle 14. dakikada 15 sayılık fark yakaladı: 33-18. Pınar Karşıyaka, McCollum'un 3 sayılık basketleriyle toparlanarak 16. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 35-28. Kalan bölümde hücumda daha etkili olan ve farkı yeniden açan Anadolu Efes, soyunma odasına 43-29 üstün gitti.

İki takımın da karşılıklı sayılar kaydettiği 3. periyodun ilk bölümü dengeli geçti. Art arda bulduğu 3 sayılık basketlerle skor üreten Pınar Karşıyaka, 28. dakikada farkı 5 sayıya (59-54) indirirken, Anadolu Efes son çeyreğe 62-56 önde girdi.

Dördüncü çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Bu periyoda daha istekli başlayan Pınar Karşıyaka, Brown'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 34. dakikada ilk kez öne geçti: 66-67. Skor üstünlüğünün el değiştirdiği kalan bölümde Pınar Karşıyaka'nın faul hakkının dolmasını iyi değerlendiren Anadolu Efes, bu şekilde bulduğu sayılarla karşılaşmadan 82-78 galip ayrıldı.

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