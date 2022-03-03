THY Euroleague’in 28. haftasında Türk derbisinde Anadolu Efes evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Lacivert-beyazlılar, sarı-lacivertliler karşısında mücadelenin başından sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve parkeden 84-79'luk skorla galip ayrıldı.

Bu maçın ardından üst üste ikinci maçını kazanan Efes ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, art arda 3. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise bu sezonki 13. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın en skoreri Anadolu Efes’te 24 sayı ile oynayan Vasilije Micic olurken, Fenerbahçe’de de Dyshawn Pierre 17 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadele kapalı gişe oynandı.