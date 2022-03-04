Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Anadolu Efes'in 84-79 kazandığı Türk derbisini 15 bin 76 seyircinin takip ettiği belirtilerek, "Pandemi sonrası Avrupa basketbolunda en fazla seyirci ağırlama rekorumuz olan 15 bin 8'i geliştirdik ve yeni bir rekora imza attık." denildi.

Lacivert-beyazlı ekibin 3 Aralık 2021'de İspanyol ekip Barcelona ile aynı salonda yaptığı maçta 15 bin 8 basketbolsever tribünlerde yer almıştı.