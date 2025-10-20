Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

        Avrupa basketbolunun dev sahnesinde Türk derbisi heyecanı yaşanıyor. THY EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Sezona istedikleri başlangıcı yapamayan iki ekip, moral ve prestij açısından büyük önem taşıyan bu mücadelede galibiyet arayacak. Basketbolseverlerin nefesini kesecek karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. İşte Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 20:41 Güncelleme: 20.10.2025 - 20:41
        • 1

          THY EuroLeague’de bu hafta parkeler adeta yanacak! Türk basketbolunun iki devi, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 2025–26 sezonunun 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Fenerbahçe Beko unvanını koruma peşindeyken, Anadolu Efes güçlü kadrosuyla favoriler arasında gösteriliyor. Detaylar haberimizde...

        • 2

          ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

          THY EuroLeague 6. haftasında oynanacak Anadolu Efes Fenerbahçe Beko karşılaşması 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Heyecan dolu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

        • 3

          ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

          İki Türk temsilcinin Avrupa karşılaşması Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı takip edilecek.

