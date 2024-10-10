THY EuroLeague’in 2. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez rakip olacak. İki takım da ligdeki ilk maçlarını kazanarak turnuvaya moralli başladı. Anadolu Efes, deplasmanda Virtus Segafredo Bologna’yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Olympiakos’u 82-71 yendi. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati…