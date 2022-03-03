Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu akşam Euroleague'de Türk derbisine çıkıyor. Peki basketbolseverlerin heyecanla beklediği Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele 3 Mart Perşembe (bugün) saat 20:30'da başlayacak.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük bir heyecanla beklenen Anadolu Efes Fenerbahçe Beko derbisi, beIN Sports HD3 ekranlarından canlı yayınlanacak.