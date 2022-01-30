Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Ligi 19. haftasında derbiye çıkıyor. Peki basketbolseverlerin heyecanla beklediği Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele 30 Ocak Pazar (bugün) saat 18.00'de başlayacak.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük bir heyecanla beklenen Anadolu Efes Fenerbahçe Beko derbisi, Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.