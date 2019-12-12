12 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko'yu 81-73 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Bu sonuçla Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üst üste 7. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlıların galibiyet sayısı ise 11'e çıktı.
THY Avrupa Ligi'nde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko, sezonun 8. yenilgisini aldı.
LARKIN İKİNCİ YARIDA SAHNEDE
Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, ikinci yarıdaki performasıyla takımını galibiyete taşıyan isimlerin başında geldi.
Avrupa Ligi'nde son iki maçta 73 sayı atan ve bu maça kadar bu sezon 22.2 sayı ortalamasıyla oynayan Larkin, ilk yarıda kullandığı 2 şutta da isabet bulamadı.
İlk basketini üçüncü çeyreğin ortasında atan Larkin, bu periyotta takımının kaydettiği 21 sayının 10'una imza attı. Larkin final periyodunda da etkinliğini sürdürdü ve maçı 20 sayıyla tamamladı.
ANADOLU EFES 24 YIL SONRA GALİP
Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarında yaklaşık 24 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı.
O zamanki adıyla Efes Pilsen, Koraç Kupası'nda rakibini 16 Ocak 1996'da 98-65 yenmişti. Bu maçtan sonra Avrupa'da Fenerbahçe deplasmanına 6 kez konuk olan Anadolu Efes, bütün maçları kaybetmişti.
Lacivert-beyazlılar, aldığı bu galibiyetle bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi organizasyonunda da rakibini 7. deplasman maçında ilk kez yenmeyi başardı.
ATAMAN, AVRUPA'DA OBRA'YA KARŞI İLK KEZ KAZANDI
Ergin Ataman, Obradovic karşısında Avrupa kupalarındaki ilk deplasman galibiyetini aldı.
Daha önce Obradovic'in takımları, Avrupa Ligi'nde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takımları 7 kez konuk etti. Bu 7 karşılaşamadan da galibiyetle ayrılan taraf Obradovic'in takımları oldu.
Ataman, meslektaşının bu serisine de son vererek sahadan mutlu ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!