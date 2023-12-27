Anadolu Efes, evindeki Fenerbahçe Beko maçı ile Avrupa'da 818. maçına çıkacak
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 818. maçına çıkacak.
THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın saat 20:30'da Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak olan Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 818. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da oynadığı 817 müsabakada 462 galibiyet ve 355 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 570. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 569 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 264'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.
THY Avrupa Ligi'nde 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 23. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.