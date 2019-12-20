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Karşılaşmaya Mike James ile dış atışlarda etkili başlayan CSKA Moskova ilk 4 dakikayı 14-9 önde geçti. Larkin ve Singleton’ın sayılarıyla ile farkı azaltmaya çalışan Anadolu Efes, Doğuş’un son saniyede yarı sahadan attığı 3 sayılık basketle periyodu 1 sayı geride tamamladı. (22-23)
İkinci periyodun başında Beaubois ile üst üste sayılar bulan Efes, 8-0’lık seri yakalayarak maçta ilk kez öne geçti (30-27) ve farkı da 5’e çıkardı (32-27). Periyodun geri kalanında iki takımda dış atışlardan sayılar atarken, lacivert-beyazlılar son dakikalarda Pleiss ve Peters ile serbest atışlardan sayı buldu ve devreye 47-43 üstün girdi.
Üçüncü periyoda Kyle Hines’ın sayılarıyla başlayan Moskova ekibi farkı eritmeye çalışa da Anadolu Efes Simon 3’lükleri ve Larkin’in turnikesi ile farkı 7’ye çıkardı (59-52). Savunmada rakibini kolay sayı şansı tanımayan Efes, Pleiss’ın smacı ile farkı çift hanelere yükseltti (66-55). Rus ekibi Hilliard ve Bolomboy basketleri ile farkı azaltmaya çalıştı fakat lacivert-beyazlılar periyodu 66-59 önde bitirdi.
Son periyotta CSKA Moskova hücumda daha etkili olurken Mike James ile üst üste bulduğu sayılarla skoru eşitledi ve öne geçti (74-76). Efes daha sonra periyodun bitimine 2 dakika 17 saniye kalan Simon’un üçlüğü ile öne geçti (77-76). Karşılıklı sayılarla geçen son bölümde Moskova, Mike James’in bitime 17 saniye kala bulduğu basketle parkeden 81-80’lik skorla galip ayrıldı.
Bu maçla birlikte Efes 3. yenilgisini alırken, Moskova temsilcisi ise 10. galibiyetini aldı. Öte yandan lacivert-beyazlıların 8 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.
Müsabakanın en skoreri CSKA Moskova’da 28 sayı ile oynayan Mike James olurken, Efes’te de Simon 21 sayı ile katkıda bulundu.
SİNAN ERDEM'DE MAÇI 15 BİN 173 KİŞİ İZLEDİ
Bu önemli karşılaşmada Anadolu Efes'i Sinan Erdem Spor Salonu’nda taraftarlar yalnız bırakmadı ve mücadeleyi 15 bin 173 biletli taraftar takip etti. Müsabakayı ayrıca Beşiktaşlı futbolcu Atiba ile Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan da tribünden izledi.
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