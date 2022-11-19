Anadolu Efes evinde galip

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikasını konuk ekip 13-12 üstün geçti. Eddie'nin içeriden Badzim ve Sulaimon'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Konyaspor Basketbol, 7. dakikada 9 sayılık (12-21) üstünlük kurdu. Üstünlüğünü çeyrek sonuna kadar koruyan Konya temsilcisi, ilk 10 dakikalık bölümü 28-23 önde kapattı.

İkinci periyodun başında daha etkili olan Anadolu Efes, 14. dakikada 31-31 beraberliği sağladı. Yaklaşık 2 dakika boyunca rakibinin öne geçmesine izin vermeyen AYOS Konyaspor Basketbol, 16. dakikada Clyburn'un 3 sayılık basketini engelleyemeyince 38-37 geri düştü. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, devre arasına 45-39 önde girdi.

İkinci yarıya hücumda daha etkili başlayan Konyaspor Basketbol, 23. dakikada Murat Göktaş'ın kaydettiği 3 sayılık basketle 48-47 öne geçti. Müsabakada tempo düşük olsa da takımlar hücumlardan boş dönmedi. Üstünlüğün birkaç kez el değiştirdiği mücadelenin üçüncü çeyreğin son bölümünü daha iyi geçiren Anadolu Efes, periyodu 65-62 önde bitirdi.

Son çeyreğe 9-0'lık seriyle giren ev sahibi takım, 32. dakikada skoru 74-62 yaptı. Kalan bölümde AYOS Konyaspor Basketbol'un geri dönüş çabaları sonuç vermedi ve Anadolu Efes mücadeleyi 88-83 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. maçında 5. galibiyetini aldı. Konyaspor Basketbol ise 7. mücadelede 4. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Sinem Tetik

Anadolu Efes: Beaubois 19, Ömer Can İlyasoğlu, Clyburn 21, M'Baye 8, Pleiss 17, Erten Gazi 5, Micic 14, Egemen Güven 2, Buğrahan Tuncer 2, Karahan Efeoğlu

AYOS Konyaspor Basketbol: Sulaimon 23, Badzim 15, Eddie 8, Morgan 15, Troy Selim Şav 11, Ramazan Tekin 2, Can Altıntığ, Murat Göktaş 9, Erkin Şenel, Mert Gizir,

1. Periyot: 23-28

Devre: 45-39

3. Periyot: 65-62