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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes evinde Bayern Münih'i devirdi! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes evinde Bayern Münih'i devirdi!

        THY Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Bayern Münih'i 101-90 mağlup etti. Anadolu Efes bu sezon Euroleague'de evinde 2. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 22:39 Güncelleme: 03.12.2024 - 22:40
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        Anadolu Efes evinde Bayern Münih'i devirdi!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'i 101-90 mağlup etti.

        Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes, Ercan Osmani ve Poirer ile etkili oldu. Bayern Münih ise Devin Booker'ın pota altındaki etkili performansıyla Anadolu Efes'in ilk periyotta farkı açmasına fırsat vermedi. Booker karşısında zorlanan lacivert-beyazlılar, Elijah Bryant'ın son saniyede attığı üçlükle ilk periyodu 27-22 önde bitirdi.

        İkinci periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada Elijah Bryant'ın 2 sayılık basketiyle aradaki farkı 10'a çıkardı: 33-23. Bu basketten sonra dış atışlarla isabet bulan Almanya ekibi, Carsen Edwards'ın 15. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 3'e kadar indirdi: 37-34. Ev sahibi ekip, Booker ve Edwards'ın etkili performansına rağmen Jordan Nwora ve Daniel Oturu'nun öne çıkmasıyla soyunma odasına 56-48 üstün gitti.

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        Mücadelenin ikinci yarısında tempoyu artıran Bayern Münih, özellikle Nicholas Weiler-Babb'ın dış atışlardan bulduğu isabetlerle farkı azalttı. Konuk ekip, üçüncü periyodun bitmesine 3 saniye kala Edwards'ın serbest atış çizgisinden bulduğu 2 basketle farkı 1'e indirdi ve üçüncü çeyrek Anadolu Efes'in 74-73 üstünlüğüyle sona erdi.

        Taraftar desteğini de arkasına alan Anadolu Efes, Rolands Smits ve Darius Thompson ile son periyoda hızlı başladı. Lacivert-beyazlılar, Rodrigue Beaubois'nın kritik anlardaki üç sayılık basketleriyle aradaki farkın azalmasına izin vermedi ve maçı 101-90 kazandı.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Carlos Cortes (İspanya), Guido Giovannetti (İtalya)

        Anadolu Efes: Beaubois 8, Thompson 19, Hollatz 2, Ercan Osmani 13, Poirier 8, Bryant 10, Oturu 14, Smits 13, Nwora 12, Rıdvan Öncel 2

        Bayern Münih: Weiler-Babb 17, Edwards 20, Obst 3, Voigtmann 6, Booker 27, Napier 9, Onuralp Bitim 2, Da Silva, Giffey 3, Harris 1, Brankovic, Yebo 2

        1. periyot: 27-22

        Devre: 56-48

        3. periyot: 74-73

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