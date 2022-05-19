2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi final-four'daki maçında temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam Yunanistan ekibi Olimpiakos'u yenerek adını finale yazdırdı! Peki, Anadolu Efes'in final maçı ne zaman?

ANADOLU EFES FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes'in Euroleague final maçı 21 Mayıs akşamı saat 20:00'de başlayacak.

ANADOLU EFES'İN FİNAL MAÇINDAKİ RAKİBİ KİM?

Anadolu Efes'in Euroleague final maçındaki rakibi bu akşam oynanacak Real Madrid Barcelona derbisinin kazananı ile olacak!