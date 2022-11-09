Anadolu Efes THY Euroleague'de yarın Real Madrid'e konuk olacak. Wizink Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.

Real Madrid ise oynadığı 6 maçta üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA'DA 774. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 774. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 773 karşılaşmada 440 galibiyet ve 333 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 526. maçını yapacak Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 525 müsabakanın 283'ünü kazandı, 242'inden mağlubiyetle ayrıldı.