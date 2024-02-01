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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Erdem Can ile yollarını ayırdı - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Erdem Can ile yollarını ayırdı

        Anadolu Efes, sezon başında başantrenörlük görevine getirdiği Erdem Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 12:26 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:37
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        Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi bitti
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        Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi resmen sona erdi. Bu sezon THY EuroLeague'de play-off yarışının uzağında kalan lacivert-beyazlılar, genç çalıştırıcıyla yollarını ayırdığını açıkladı.

        Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

        Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz."

        42 MAÇTA 24 GALİBİYET, 18 MAĞLUBİYET

        Geçtiğimiz sezon Türk Telekom ile EuroCup'ta final oynama başarısı gösteren Erdem Can, sezon başında Anadolu Efes'in başına getirilmişti.

        Lacivert-beyazlılar, Erdem Can yönetiminde çıktığı 42 maçta 24 galibiyet, 18 mağlubiyet aldı.

        EuroLeague'de 24 maçta 9 galibiyet, 15 mağlubiyet ile play-off yarışının oldukça gerisinde kalan Efes, Basketbol Süper Ligi'nde ise 18 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet elde ederek Fenerbahçe Beko ile birlikte zirveyi paylaşıyordu.

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