Anadolu Efes'e yeni sponsor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında firma, Anadolu Efes Kulübüne ulaşım gibi pek çok alanda destek verecek ve lacivert-beyazlı taraftarlar için kampanya, etkinlik ve organizasyonlar düzenleyecek. Ayrıca markanın logosu, Anadolu Efes'in forma ve şortlarında da yer alacak.

Açıklamada iş birliği anlaşmasıyla ilgili görüşlerine yer verilen Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Koronavirüs salgını döneminde spor ekosisteminde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen Corendon Airlines ile gerçekleştirdiğimiz partnerlik anlaşmasının sadece kulübümüz için değil Türk basketbolu için çok büyük önem taşıdığını ve çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Çok saygın bir marka ile iş birliği yapmak kuşkusuz bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise anlaşmayla ilgili, "Ülkemizin adını dünyanın pek çok noktasında duyuran bir marka olarak kurulduğu günden bu yana ülkemize büyük gururlar yaşatan Anadolu Efes Kulübü ile iş birliği yaptığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Vereceğimiz destekle Anadolu Efes'e güç katacağımıza, kendilerinin başarı yürüyüşüne destek olacağımıza inanıyoruz. Tüm Anadolu Efes Spor Kulübü ailesine 2020-2021 sezonu için büyük başarılar diliyoruz." şeklinde görüş belirtti.