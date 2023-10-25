Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        27
        Galatasaray
        GS
        25
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Trabzonspor
        TS
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes'e TÜHİD'den "Altın Pusula" ödülü - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'e TÜHİD'den "Altın Pusula" ödülü

        Anadolu Efes Spor Kulübü, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 21. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde "Kurumsal Sorumluluk-Spor" kategorisinde "Altın Pusula" ödülünün sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 16:40 Güncelleme: 25.10.2023 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes'e "Altın Pusula" ödülü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, lacivert-beyazlıların Hayal Gücü Merkezi ve ANKA Spor iş birliğiyle THY Avrupa Ligi'nin sosyal sorumluluk programı "One Team" kapsamında gerçekleştirdiği proje, 21. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde "Kurumsal Sorumluluk-Spor" kategorisinde "Altın Pusula" ödülü aldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Anadolu Efes'in oyun kurucularından Erten Gazi'nin elçiliğinde yürütülen "One Team" programı boyunca toplumsal cinsiyet eşitliğinden zaman yönetimine, takım olmaktan sağlıklı ve kaliteli yaşama kadar pek çok tema işlendi.

        Dokuz hafta boyunca programa katılım gösteren çocuklar, basketbolun temel becerilerini öğrenirken aynı zamanda unutulmaz tecrübeler edindi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Habertürk Anasayfa