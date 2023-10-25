Anadolu Efes'e "Altın Pusula" ödülü

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Anadolu Efes Spor Kulübü, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 21. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde "Kurumsal Sorumluluk-Spor" kategorisinde "Altın Pusula" ödülünün sahibi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, lacivert-beyazlıların Hayal Gücü Merkezi ve ANKA Spor iş birliğiyle THY Avrupa Ligi'nin sosyal sorumluluk programı "One Team" kapsamında gerçekleştirdiği proje, 21. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde "Kurumsal Sorumluluk-Spor" kategorisinde "Altın Pusula" ödülü aldı.

Anadolu Efes'in oyun kurucularından Erten Gazi'nin elçiliğinde yürütülen "One Team" programı boyunca toplumsal cinsiyet eşitliğinden zaman yönetimine, takım olmaktan sağlıklı ve kaliteli yaşama kadar pek çok tema işlendi.

Dokuz hafta boyunca programa katılım gösteren çocuklar, basketbolun temel becerilerini öğrenirken aynı zamanda unutulmaz tecrübeler edindi.