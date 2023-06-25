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Anadolu Efes Derek Willis'i kadrosuna kattı

Başantrenörlük görevine Erdem Can'ı getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Anadolu Efes, son olarak ABD'li uzun forvet Derek Willis'i kadrosuna kattı.

Giriş: 25.06.2023 - 21:35 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes Derek Willis'i kadrosuna kattı
AA

Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Derek Willis'ı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki uzun forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak İtalya'nın Umana Reyer Venezia takımında forma giyen 2.06 metre boyundaki Derek Willis, İtalya Ligi'nde 34 maçta, 9,8 sayı, 5,2 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

Willis, Eurocup’ta ise 19 karşılaşmada 12,9 sayı, 5 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Anadolu Efes daha önce Tyrique Jones, Erkan Yılmaz ve Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna katmıştı.

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