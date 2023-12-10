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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes, derbide Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, derbide Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 11:43 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:52
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi karşılaşması yarın saat 19:00'da başlayacak. Dev müsabaka Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

        Ligde geride kalan 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunan Anadolu Efes, Galatasaray yenilgisinin ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Lacivert-beyazlı takım THY Avrupa Ligi'nde de üst üste Panathinaikos ve ALBA Berlin karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 10 maçta 8 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun 7 maçlık galibiyet serisi ise geçen haftaki Beşiktaş Emlakjet deplasmanında son buldu. Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nde de son 7 maçında 1 kez kazandı.

        Taraftarlar arasında oynanan son 10 resmi maçta her iki takım da beşer galibiyet aldı.

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